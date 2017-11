A equipe sub-15 do Esporte Clube Canarinho de Concórdia se classificou para a final do Campeonato Estadual de Base, Fase Regional. A vaga veio através de disputa nos pênaltis com a equipe do Guarany, em Xaxim. No tempo normal, os donos da casa venceram por 3 a 1. Como o time concordiense havia vencido no jogo de ida por 1 a 0, a decisão foi para as cobranças alternadas. Nesta, o Canarinho ganhou por 3 a 1.

A final será conta a equipe do Ítalo Brasileiro, de Chapecó. As datas dos confrontos serão definidas nesta semana.