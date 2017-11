Divulgação/Caçador On Line

Uma Ford Ranger foi tomada de assalto na noite dessa terça-feira, 21, em Caçador. A Ford Ranger, placas EGC-6930, de Ibicaré, foi roubada de um empresário que mora no bairro dos Municípios.

Segundo informações, os criminosos entraram na casa por volta das 23h e cometeram o roubo.



Já na madrugada desta quarta-feira, 22, por volta das 0h30, a caminhonete abasteceu no Posto Colpani, em Irani, e o motorista não pagou. Em seguida, fugiu pela BR-153 sentido ao Rio Grande do Sul.



As polícias da região foram informadas do crime e estão à procura do veículo roubado.

(Fonte: Caçador On Line)