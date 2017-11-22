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Foto: Divulgação.
Conheça os homenageados com o Troféu Migrante
Evento realizado na noite de terça-feira, 21, no Clube 29 de Julho.
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Publicado 22/11/2017
 

Por Jocimar Soares

Muitos agradecimentos, homenagens e principalmente reconhecimentos a todos os homens e mulheres que dedicam e acreditam em seu trabalho, que por consequência faz Concórdia crescer e se desenvolver. Assim foi o Troféu Migrante 2017, realizado na noite de terça-feira, 21 de novembro, no Clube 29 de Julho. A solenidade, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo SEDET, teve a entrega de 95 troféus, sendo 65 para empresas nas áreas de Transportes de Cargas, Construção Civil, Comércio, Indústria, Prestadores de Serviço e Agroindústria e 30 para produtores rurais, das atividades da Suinocultura, Bovinocultura, Avicultura, Grãos e Atividades Alternativas.

 


Confira a lista dos homenageados na íntegra, com respectivas colocações:


 
SUINOCULTURA
David Napoleão Simioni
Nelson Leopoldo Kunzler
Ademar Domingos Simioni
Ladi Pastre
Antônio Pizzatto
Renato Baccin


 
BOVINOCULTURA
Hilário Pedro Ritter -  GADO/CORTE
Sidnei André Petry - GADO/CORTE
Silvano Soster - GADO/CORTE
Ivanir Antônio Bizon - LEITE
Jaimir Resmim  - LEITE
José Reinaldo Cervelin LEITE


 
AVICULTURA
 Lenor Pedro de Carli - AVES
Arimor Laudir Lemke - AVES
Antônio João Jacoboski - AVES
Celso Andre Rigo - OVOS
Elias Savoldi - OVOS
Vanduir Luís Martini OVOS


 
GRÃOS
Roberto Signor - MILHO
Odacir Fardim - MILHO
Rodrigo Schweitzer - MILHO
Jadir Valdemar Savoldi - SOJA
Valmir Gasperini - SOJA
Cleodir Menegat SOJA


 
ATIVIDADES ALTERNATIVAS
Marcos Antônio Balsan - LENHA/MADEIRA
Leandro Trojan - LENHA/MADEIRA
Gelsimar Coltro - MUDAS DIVERSAS
João da Costa -                 HORTALIÇAS E HORTIFRUTIGRANGEIROS
Vilmar Magarinos - HORTALIÇAS E HORTIFRUTIGRANGEIROS
Luan Paulo Trojan - ERVA-MATE


 
COMÉRCIO - CATEGORIA SIMPLES NACIONAL
1° LUGAR            CRISMAZEL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA EPP
2° LUGAR            ADAGIL CLIMATIZAÇÃO
3° LUGAR            LEVE CALÇADOS RIOSUL LTDA
4° LUGAR            FERPAR LTDA
5° LUGAR            GORDO ROLAMENTOS


 
INDÚSTRIA - CATEGORIA  SIMPLES NACIONAL
1° LUGAR            NEIVOR LUIZ GRANDO & CIA LTDA
2° LUGAR            ZANELLA E DAL BOSCO FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E BRITAGEM
3° LUGAR            PADARIA PINHERUS LTDA
4° LUGAR            METAL ADM LTDA - EPP
5° LUGAR            LAJE OESTE LTDA EPP


 
PRESTADORES DE SERVIÇO - CATEGORIA SIMPLES NACIONAL
1° LUGAR            SUPERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2° LUGAR            INTERNET SERVIÇOS LTDA
3° LUGAR            GRÁFICA SUL OESTE LTDA ME
4° LUGAR            NIVELLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA
5° LUGAR            TURBONET PROVEDOR LTDA


 
PRESTADORES DE SERVIÇOS ISS
BANCOS
1° LUGAR            CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2° LUGAR            BANCO DO BRASIL SA
 


EMPRESAS
1° LUGAR            COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE CONCÓRDIA E REGIÃO - UNIMED
2° LUGAR            CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANIDADE ANIMAL - CEDISA
3° LUGAR            SELIGUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
4° LUGAR            CLÍNICA BERNARDI ONCOLOGIA LTDA
5° LUGAR            ELO-CONFIANÇA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
6° LUGAR            ORTOPEDIA CONCÓRDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
7° LUGAR            INTEGRAR - TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA
8° LUGAR            MARAN MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA
9° LUGAR            SELECTA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
10° LUGAR          ÁGUIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA


 
COMÉRCIO NNO -  CATEGORIA MÉDIO E GRANDE
1° LUGAR            PASSARELA CENTER LTDA
2° LUGAR            OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA
3° LUGAR            DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICULOS LTDA
4° LUGAR            SINOX COMÉRCIO DE VÁLVULAS LTDA
5° LUGAR            CIACENTER ARMAZÉM DA MODA LTDA


 
INDÚSTRIA NNO - CATEGORIA MÉDIO E GRANDE
1° LUGAR            VIERO MOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
2° LUGAR            GRÁFICA ESTRELA LTDA
3° LUGAR            PLASCON - PLÁSTICOS CONCÓRDIA LTDA
4° LUGAR            SANTA TEREZINHA ALIMENTOS LTDA
5° LUGAR            PEROZIN INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA


 
PRESTADORES DE SERVIÇOS NNO - CATEGORIA MÉDIO E GRANDE
1° LUGAR            TRANSPORTES ROVANI & RIVA LTDA EPP
2° LUGAR            EQUIPLAN GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP
3° LUGAR            M & R IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA
4° LUGAR            TRANSPORTES GERSON LTDA
5° LUGAR            CONCÓRDIA SISTEMAS LTDA EPP


 
PRESTADORES DE SERVIÇOS NNO - CATEGORIA MÉDIO E GRANDE
DESTAQUE         CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.


 
TRANSPORTES DE CARGAS
1° LUGAR            CONCÓRDIA LOGÍSTICA S.A. - CONLOG
2° LUGAR            COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - COOPERCARGA
3° LUGAR            LOG 20 LOGÍSTICA S.A.
4° LUGAR            TRANSPORTES SILVIO LTDA
5° LUGAR            EB TRANSPORTES LTDA


CONSTRUÇÃO CIVIL
1° LUGAR            KERBERMIX - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA
2° LUGAR            IACC PRÉ-MOLDADOS LTDA
3° LUGAR            PROJETEC CONSTRUÇÕES LTDA
4° LUGAR            FRANCISCON  INFRAESTRUTURA LTDA EPP
5° LUGAR            ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
 

AGROINDÚSTRIAS
1° LUGAR            LACTALIS DO BRASIL- COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LATICINIOS LTDA
2° LUGAR            COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO ALTO URUGUAI CATARINENSE COOPER AMAUC
3° LUGAR            INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACTICÍNIOS VITÓRIA LTDA
4° LUGAR            FRIGORÍFICO VARPI LTDA EPP
5° LUGAR            PIMATE COMÉRCIO DE ERVA MATE LTDA
6° LUGAR            ERVATEIRA GHENO LTDA
7° LUGAR            ERVAS DA MATA INDÚSTRIA DE CHÁS
8° LUGAR            ABATEDOURO SAO CLEMENTE LTDA
9° LUGAR            COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL
10° LUGAR          GHENO PRODUÇÃO DE ERVA MATE LTDA


 AGROINDÚSTRIAS
ESPECIAL             BRF S.A.
ESPECIAL             COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA

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