Muitos agradecimentos, homenagens e principalmente reconhecimentos a todos os homens e mulheres que dedicam e acreditam em seu trabalho, que por consequência faz Concórdia crescer e se desenvolver. Assim foi o Troféu Migrante 2017, realizado na noite de terça-feira, 21 de novembro, no Clube 29 de Julho. A solenidade, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo SEDET, teve a entrega de 95 troféus, sendo 65 para empresas nas áreas de Transportes de Cargas, Construção Civil, Comércio, Indústria, Prestadores de Serviço e Agroindústria e 30 para produtores rurais, das atividades da Suinocultura, Bovinocultura, Avicultura, Grãos e Atividades Alternativas.
Confira a lista dos homenageados na íntegra, com respectivas colocações:
SUINOCULTURA
David Napoleão Simioni
Nelson Leopoldo Kunzler
Ademar Domingos Simioni
Ladi Pastre
Antônio Pizzatto
Renato Baccin
BOVINOCULTURA
Hilário Pedro Ritter - GADO/CORTE
Sidnei André Petry - GADO/CORTE
Silvano Soster - GADO/CORTE
Ivanir Antônio Bizon - LEITE
Jaimir Resmim - LEITE
José Reinaldo Cervelin LEITE
AVICULTURA
Lenor Pedro de Carli - AVES
Arimor Laudir Lemke - AVES
Antônio João Jacoboski - AVES
Celso Andre Rigo - OVOS
Elias Savoldi - OVOS
Vanduir Luís Martini OVOS
GRÃOS
Roberto Signor - MILHO
Odacir Fardim - MILHO
Rodrigo Schweitzer - MILHO
Jadir Valdemar Savoldi - SOJA
Valmir Gasperini - SOJA
Cleodir Menegat SOJA
ATIVIDADES ALTERNATIVAS
Marcos Antônio Balsan - LENHA/MADEIRA
Leandro Trojan - LENHA/MADEIRA
Gelsimar Coltro - MUDAS DIVERSAS
João da Costa - HORTALIÇAS E HORTIFRUTIGRANGEIROS
Vilmar Magarinos - HORTALIÇAS E HORTIFRUTIGRANGEIROS
Luan Paulo Trojan - ERVA-MATE
COMÉRCIO - CATEGORIA SIMPLES NACIONAL
1° LUGAR CRISMAZEL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA EPP
2° LUGAR ADAGIL CLIMATIZAÇÃO
3° LUGAR LEVE CALÇADOS RIOSUL LTDA
4° LUGAR FERPAR LTDA
5° LUGAR GORDO ROLAMENTOS
INDÚSTRIA - CATEGORIA SIMPLES NACIONAL
1° LUGAR NEIVOR LUIZ GRANDO & CIA LTDA
2° LUGAR ZANELLA E DAL BOSCO FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E BRITAGEM
3° LUGAR PADARIA PINHERUS LTDA
4° LUGAR METAL ADM LTDA - EPP
5° LUGAR LAJE OESTE LTDA EPP
PRESTADORES DE SERVIÇO - CATEGORIA SIMPLES NACIONAL
1° LUGAR SUPERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2° LUGAR INTERNET SERVIÇOS LTDA
3° LUGAR GRÁFICA SUL OESTE LTDA ME
4° LUGAR NIVELLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA
5° LUGAR TURBONET PROVEDOR LTDA
PRESTADORES DE SERVIÇOS ISS
BANCOS
1° LUGAR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2° LUGAR BANCO DO BRASIL SA
EMPRESAS
1° LUGAR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE CONCÓRDIA E REGIÃO - UNIMED
2° LUGAR CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANIDADE ANIMAL - CEDISA
3° LUGAR SELIGUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA
4° LUGAR CLÍNICA BERNARDI ONCOLOGIA LTDA
5° LUGAR ELO-CONFIANÇA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
6° LUGAR ORTOPEDIA CONCÓRDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
7° LUGAR INTEGRAR - TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA
8° LUGAR MARAN MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA
9° LUGAR SELECTA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA
10° LUGAR ÁGUIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA
COMÉRCIO NNO - CATEGORIA MÉDIO E GRANDE
1° LUGAR PASSARELA CENTER LTDA
2° LUGAR OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA
3° LUGAR DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICULOS LTDA
4° LUGAR SINOX COMÉRCIO DE VÁLVULAS LTDA
5° LUGAR CIACENTER ARMAZÉM DA MODA LTDA
INDÚSTRIA NNO - CATEGORIA MÉDIO E GRANDE
1° LUGAR VIERO MOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
2° LUGAR GRÁFICA ESTRELA LTDA
3° LUGAR PLASCON - PLÁSTICOS CONCÓRDIA LTDA
4° LUGAR SANTA TEREZINHA ALIMENTOS LTDA
5° LUGAR PEROZIN INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA
PRESTADORES DE SERVIÇOS NNO - CATEGORIA MÉDIO E GRANDE
1° LUGAR TRANSPORTES ROVANI & RIVA LTDA EPP
2° LUGAR EQUIPLAN GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP
3° LUGAR M & R IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA
4° LUGAR TRANSPORTES GERSON LTDA
5° LUGAR CONCÓRDIA SISTEMAS LTDA EPP
PRESTADORES DE SERVIÇOS NNO - CATEGORIA MÉDIO E GRANDE
DESTAQUE CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.
TRANSPORTES DE CARGAS
1° LUGAR CONCÓRDIA LOGÍSTICA S.A. - CONLOG
2° LUGAR COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - COOPERCARGA
3° LUGAR LOG 20 LOGÍSTICA S.A.
4° LUGAR TRANSPORTES SILVIO LTDA
5° LUGAR EB TRANSPORTES LTDA
CONSTRUÇÃO CIVIL
1° LUGAR KERBERMIX - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA
2° LUGAR IACC PRÉ-MOLDADOS LTDA
3° LUGAR PROJETEC CONSTRUÇÕES LTDA
4° LUGAR FRANCISCON INFRAESTRUTURA LTDA EPP
5° LUGAR ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
AGROINDÚSTRIAS
1° LUGAR LACTALIS DO BRASIL- COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LATICINIOS LTDA
2° LUGAR COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO ALTO URUGUAI CATARINENSE COOPER AMAUC
3° LUGAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACTICÍNIOS VITÓRIA LTDA
4° LUGAR FRIGORÍFICO VARPI LTDA EPP
5° LUGAR PIMATE COMÉRCIO DE ERVA MATE LTDA
6° LUGAR ERVATEIRA GHENO LTDA
7° LUGAR ERVAS DA MATA INDÚSTRIA DE CHÁS
8° LUGAR ABATEDOURO SAO CLEMENTE LTDA
9° LUGAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL
10° LUGAR GHENO PRODUÇÃO DE ERVA MATE LTDA
AGROINDÚSTRIAS
ESPECIAL BRF S.A.
ESPECIAL COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA