Evento realizado na noite de terça-feira, 21, no Clube 29 de Julho.

Conheça os homenageados com o Troféu Migrante

Muitos agradecimentos, homenagens e principalmente reconhecimentos a todos os homens e mulheres que dedicam e acreditam em seu trabalho, que por consequência faz Concórdia crescer e se desenvolver. Assim foi o Troféu Migrante 2017, realizado na noite de terça-feira, 21 de novembro, no Clube 29 de Julho. A solenidade, coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo SEDET, teve a entrega de 95 troféus, sendo 65 para empresas nas áreas de Transportes de Cargas, Construção Civil, Comércio, Indústria, Prestadores de Serviço e Agroindústria e 30 para produtores rurais, das atividades da Suinocultura, Bovinocultura, Avicultura, Grãos e Atividades Alternativas.



Confira a lista dos homenageados na íntegra, com respectivas colocações:





SUINOCULTURA

David Napoleão Simioni

Nelson Leopoldo Kunzler

Ademar Domingos Simioni

Ladi Pastre

Antônio Pizzatto

Renato Baccin





BOVINOCULTURA

Hilário Pedro Ritter - GADO/CORTE

Sidnei André Petry - GADO/CORTE

Silvano Soster - GADO/CORTE

Ivanir Antônio Bizon - LEITE

Jaimir Resmim - LEITE

José Reinaldo Cervelin LEITE





AVICULTURA

Lenor Pedro de Carli - AVES

Arimor Laudir Lemke - AVES

Antônio João Jacoboski - AVES

Celso Andre Rigo - OVOS

Elias Savoldi - OVOS

Vanduir Luís Martini OVOS





GRÃOS

Roberto Signor - MILHO

Odacir Fardim - MILHO

Rodrigo Schweitzer - MILHO

Jadir Valdemar Savoldi - SOJA

Valmir Gasperini - SOJA

Cleodir Menegat SOJA





ATIVIDADES ALTERNATIVAS

Marcos Antônio Balsan - LENHA/MADEIRA

Leandro Trojan - LENHA/MADEIRA

Gelsimar Coltro - MUDAS DIVERSAS

João da Costa - HORTALIÇAS E HORTIFRUTIGRANGEIROS

Vilmar Magarinos - HORTALIÇAS E HORTIFRUTIGRANGEIROS

Luan Paulo Trojan - ERVA-MATE





COMÉRCIO - CATEGORIA SIMPLES NACIONAL

1° LUGAR CRISMAZEL COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA EPP

2° LUGAR ADAGIL CLIMATIZAÇÃO

3° LUGAR LEVE CALÇADOS RIOSUL LTDA

4° LUGAR FERPAR LTDA

5° LUGAR GORDO ROLAMENTOS





INDÚSTRIA - CATEGORIA SIMPLES NACIONAL

1° LUGAR NEIVOR LUIZ GRANDO & CIA LTDA

2° LUGAR ZANELLA E DAL BOSCO FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E BRITAGEM

3° LUGAR PADARIA PINHERUS LTDA

4° LUGAR METAL ADM LTDA - EPP

5° LUGAR LAJE OESTE LTDA EPP





PRESTADORES DE SERVIÇO - CATEGORIA SIMPLES NACIONAL

1° LUGAR SUPERLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

2° LUGAR INTERNET SERVIÇOS LTDA

3° LUGAR GRÁFICA SUL OESTE LTDA ME

4° LUGAR NIVELLAR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E TRANSPORTES LTDA

5° LUGAR TURBONET PROVEDOR LTDA





PRESTADORES DE SERVIÇOS ISS

BANCOS

1° LUGAR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

2° LUGAR BANCO DO BRASIL SA





EMPRESAS

1° LUGAR COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DE CONCÓRDIA E REGIÃO - UNIMED

2° LUGAR CENTRO DE DIAGNÓSTICO SANIDADE ANIMAL - CEDISA

3° LUGAR SELIGUE CORRETORA DE SEGUROS LTDA

4° LUGAR CLÍNICA BERNARDI ONCOLOGIA LTDA

5° LUGAR ELO-CONFIANÇA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

6° LUGAR ORTOPEDIA CONCÓRDIA SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA

7° LUGAR INTEGRAR - TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA

8° LUGAR MARAN MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA

9° LUGAR SELECTA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA

10° LUGAR ÁGUIA - CORRETORA DE SEGUROS LTDA





COMÉRCIO NNO - CATEGORIA MÉDIO E GRANDE

1° LUGAR PASSARELA CENTER LTDA

2° LUGAR OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA

3° LUGAR DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICULOS LTDA

4° LUGAR SINOX COMÉRCIO DE VÁLVULAS LTDA

5° LUGAR CIACENTER ARMAZÉM DA MODA LTDA





INDÚSTRIA NNO - CATEGORIA MÉDIO E GRANDE

1° LUGAR VIERO MOVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

2° LUGAR GRÁFICA ESTRELA LTDA

3° LUGAR PLASCON - PLÁSTICOS CONCÓRDIA LTDA

4° LUGAR SANTA TEREZINHA ALIMENTOS LTDA

5° LUGAR PEROZIN INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA





PRESTADORES DE SERVIÇOS NNO - CATEGORIA MÉDIO E GRANDE

1° LUGAR TRANSPORTES ROVANI & RIVA LTDA EPP

2° LUGAR EQUIPLAN GRÁFICA E EDITORA LTDA - EPP

3° LUGAR M & R IMPRESSÕES GRÁFICAS LTDA

4° LUGAR TRANSPORTES GERSON LTDA

5° LUGAR CONCÓRDIA SISTEMAS LTDA EPP





DESTAQUE CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.





TRANSPORTES DE CARGAS

1° LUGAR CONCÓRDIA LOGÍSTICA S.A. - CONLOG

2° LUGAR COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA - COOPERCARGA

3° LUGAR LOG 20 LOGÍSTICA S.A.

4° LUGAR TRANSPORTES SILVIO LTDA

5° LUGAR EB TRANSPORTES LTDA



CONSTRUÇÃO CIVIL

1° LUGAR KERBERMIX - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA

2° LUGAR IACC PRÉ-MOLDADOS LTDA

3° LUGAR PROJETEC CONSTRUÇÕES LTDA

4° LUGAR FRANCISCON INFRAESTRUTURA LTDA EPP

5° LUGAR ENGASTE PROJETOS, CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA



AGROINDÚSTRIAS

1° LUGAR LACTALIS DO BRASIL- COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE LATICINIOS LTDA

2° LUGAR COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO ALTO URUGUAI CATARINENSE COOPER AMAUC

3° LUGAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE LACTICÍNIOS VITÓRIA LTDA

4° LUGAR FRIGORÍFICO VARPI LTDA EPP

5° LUGAR PIMATE COMÉRCIO DE ERVA MATE LTDA

6° LUGAR ERVATEIRA GHENO LTDA

7° LUGAR ERVAS DA MATA INDÚSTRIA DE CHÁS

8° LUGAR ABATEDOURO SAO CLEMENTE LTDA

9° LUGAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL SABOR DO SUL

10° LUGAR GHENO PRODUÇÃO DE ERVA MATE LTDA



AGROINDÚSTRIAS

ESPECIAL BRF S.A.

ESPECIAL COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO CONCÓRDIA