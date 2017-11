Segundo informações do Valor Econômico, o embargo terá início no dia 4 de dezembro.

De acordo com informações disponíveis no site do serviço sanitário russo (Rosselkhoznadzor), divulgadas na terça-feira (21/11) pelo Valor Econômico, o embargo da Rússia sobre a carne suína e bovina do Brasil, terá início no dia 4 de dezembro. O veículo noticiou ainda que proibição afeta três unidades da Seara (JBS), e uma da BRF.

As unidades da JBS estão localizadas nos municípios de Seara (SC), Itapiranga (SC) e Frederico Westphalen (RS). O da BRF fica em Campos Novos (SC).

Ractopamina

O embargo se dá após constatação do mercado russo de ractopamina na carne, aditivo que é proibido naquele país, mas permitida em outros mercados. No Brasil, pode ser usada na produção de suínos, mas é proibida na de gado bovino.

Procurada pelo Valor, a JBS manteve o mesmo posicionamento que divulgou na semana passada, quando o embargo de Moscou ainda estava no terreno das ameaças, reafirmando que a companhia não tem qualquer informação proveniente do mercado da Rússia referente ao cumprimento dos requisitos legais em vigor para exportação a este mercado. Já a BRF também não havia sido notificada.

O site do Valor reforçou que o embargo foi confirmado em um momento de pressão de Moscou pela abertura do mercado brasileiro para o trigo, a carne bovina e os pescados russos. A abertura foi recentemente prometida pelo ministro Blairo Maggi, mas ainda não ocorreu.



(Fonte: Suinocultura Industrial)