O Município de Concórdia está buscando a liberação de, pelo menos, R$ 1 milhão junto ao Governo Federal. O dinheiro servirá para ressarcir o Poder Público Municipal dos gastos que foram empenhados quando houve as chuvas intensas na metade desse ano, o que provocou prejuízos nas estradas do interior e trouxe transtornos para a área urbana, quando houve o deslizamento de encosta entre as ruas Horácio Sandi e Victor Sopelsa, no Parque de Exposições.



O assunto está sendo tratado em Brasília, pelo vice-prefeito Edilson Massocco, junto ao Ministério da Integração Nacional. Em função dos estragos das chuvas de maio e junho, a Prefeitura de Concórdia havia decretado Situação de Emergência e encaminhado a documentação para a Defesa Civil. "Mas parece que por alguma razão esse projeto estava morto e estamos tentando fazer com que ele renasça para que a gente possa ter esse recurso", finaliza Massocco.