Encontro será na superintendência do DNIT, em Florianópolis. Objetivo é buscar uma saída para quem foi notificado.

A questão das construções sobre a faixa de domínio, às margens da BR 153, em Concórdia, será discutida no próximo dia quatro, quando ocorrerá uma reunião entre representantes do Executivo Municipal e da Superintendência do Departamento Nacional de Infraestrutura, o DNIT. O encontro foi articulado durante reunião, ocorrida nesta semana, em Brasília.

Neste encontro, realizado em Brasília o vice-prefeito Edilson Massoco apresentou a questão para o diretor geral do DNIT, Valter Casimiro Silveira. Conforme já informado pela Rádio Aliança, o órgão estaria notificando e cobrando os proprietários de terrenos às margens da rodovia sobre o uso da faixa de domínio. A preocupação é que em uma das margesn precisam ser respeitados 50 metros e na outra, 30. Além disso, o DNIT estaria cobrando mais 15 metros de preservação em cada uma das margens.

Enquanto isso, Massocco destaca que "é importante que os notificados não deixem de fazer as justificativas e as defesas, enquanto há tempo para isso", alerta.