Imagens do circuito interno mostram o exato momento em que uma dupla de assaltantes rouba dinheiro de um restaurante haitiano, em Concórdia. O fato aconteceu na noite da segunda-feira, dia 20, no restaurante Visão Haitiana, na rua Santa Catarina.



Por volta das 22h, dois homens com a cabeça encoberta por uma camisa entram no local, anunciam o assalto e rendem um grupo de pessoas, que estava no recinto, em uma mesa. Neste momento, o proprietário é obrigado a entregar o dinheiro. Depois disso, os bandidos fogem do local, sem deixar vestígio.