Após se envolver em colisão com motocicleta, condutor de Jerico foge do local do acidente. O fato inusitado ocorreu no fim da noite da terça-feira, dia 22, no interior de Lindóia do Sul. Foi uma colisão entre o Jerico e motocicleta, na SC 473, em Linha Sertãozinho.



Conforme informações da Polícia Militar Rodoviária, que atendeu a ocorrência, foi uma batida traseira e envolveu uma motocicleta Honda CBX 250, de Lindóia do Sul, conduzida por um homem de 24 anos, que teve ferimentos leves.



De acordo com relato da vítima, o motorista do Jerico não parou no local e o condutor não foi identificado. Somente danos de pequena monta foram registrados na motocicleta.