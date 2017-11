Uma mulher ficou com várias escoriações pelo corpo após queda de motocicleta, em Concórdia. O fato foi registrado na SC 283, nas proximidades do bairro Petrópolis, no município de Concórdia, por volta das 13h15. O fato envolveu uma Honda BIZ 125, placas de Concórdia, conduzida por uma feminina, de 28 anos. A moto teve poucos danos materiais.



Outro acidente aconteceu por volta das 16h20, na rodovia SC 283, em Linha Fragosos. Foi uma colisão transeira envolvendo um Corolla, placas de Frederico Westphalem, e um caminhão Volkswagen, de Concórdia. Neste acidente houve danos materiais de pequena monta nos veículos e ninguém ficou ferido.



Os dois acidentes foram atendidos pela Polícia Militar Rodoviária de Concórdia.