A Associação Empresarial de Concórdia (ACIC) foi palco de uma reunião na tarde desta terça-feira, dia 21, sobre a SC-283. O encontro foi coordenado pela presidente da entidade, Maria Luisa Lasarim, com a participação do vice-presidente, Márcio Zanatta, o diretor administrativo e financeiro, Volnei Magedans, o diretor de Núcleos da ACIC, Haroldo Vendruscolo, a gestora executiva, Maria de Lourdes Dal Piaz, o prefeito de Concórdia, Rogério Pacheco, o secretário da ADR de Concórdia, Wagner Bee. a secretária da ADR de Seara, Gladis dos Santos, o presidente da Câmara de Vereadores de Concórdia, Artêmio Ortigara, o presidente da CDL, Heldemar Maciel, o representante do Setcom, Paulo Simioni e o secretário de urbanismo e obras, Wagner Simioni.

Um documento será formalizado e encaminhado às autoridades competentes. A ideia é providenciar essa documentação o quanto antes e entregar ao governador, Raimundo Colombo, ainda neste fim de ano. As informações serão compiladas pelas lideranças locais, que apontarão números e demais dados sobre a necessidade desta obra. A sugestão é pedir prioridade ao trecho Concórdia-Seara.

"Foi uma reunião muito produtiva. No documento que será elaborado, mostraremos a importância da região do Alto Uruguai, as riquezas que são produzidas aqui e a relevância desta rodovia para o escoamento da nossa produção e também para garantir mais segurança aos usuários que utilizam esse trecho. O documento deverá ser entregue ao governador ainda neste ano", assinala a presidente da ACIC, Maria Luisa Lasarim. "Essa foi a segunda reunião para tratarmos desse tema. A primeira havia ocorrido em Seara e também contou com a expressiva participação das autoridades", acrescenta.

Durante o encontro na Associação Empresarial de Concórdia, as autoridades foram taxativas em defesa da revitalização da SC-283. Recentemente, a direção do Deinfra confirmou à imprensa regional que existe um projeto de revitalização, que contempla alguns trechos da via. Algumas obras já estão ocorrendo na região de Itapiranga. O objetivo das lideranças locais é trabalhar de forma unida para que o trecho entre Concórdia e Seara seja revitalizado.

Na reunião, foi ventilada a possibilidade de que o governador, Raimundo Colombo, esteja na região de Concórdia até o final do ano. Conforme as autoridades, seria um momento propício para entregar o documento nas mãos dos próprio governador. A revitalização da SC-283 é uma prioridade regional e é considerada uma obra estratégica para o desenvolvimento regional.

(Fonte: PG Comunicação)