Uma moto Yamaha YBR, Factor 125, foi furtada na madrugada desta quarta-feira, dia 22, na Rua Marcelino Ramos, no Bairro Imperial. A placa é MGE-4817 e a motocicleta é prata.

De acordo com o relato do proprietário, no Boletim de Ocorrência, a moto foi estacionada em frente a residência na noite de terça-feira e na manhã desta quarta, percebeu que ela não estava mais no local.

Outro caso:

Outra Yamaha Factor, YBR vermelha, foi furtada na madrugada desta terça-feira, dia 21, na Rua Emília Simioni, no Bairro Poente do Sol. A placa da moto é MJC – 0335, de Concórdia. De acordo com o relato da proprietária, no Boletim de Ocorrência, a motocicleta estava no porão de sua residência.