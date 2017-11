PPT de Concórdia passa a contar com nova viatura

O Pelotão de Patrulhamento Tático, PPT, da Polícia Militar de Concórdia passa a contar com um reforço a partir de hoje. Na tarde da terça-feira, dia 21, o comando-geral da Polícia Militar de Santa Catarina realizou a entrega de uma nova viatura para o PPT de Concórdia. O ato contou com a presença do coronel Paulo Henrique Henn.



Com isso, o PPT de Concórdia passará a contar com três viaturas.



Em entrevista a Rádio Aliança, o coronel Paulo Henrique disse que todos os batalhões da PM, que contam com PPT, estão recebendo novas viaturas. Os veículos foram adquiridos através de recursos que seriam destinados para a construção de um novo prédio na sede do comando da PM de Santa Catarina, em Florianópolis. Ele confidencia "que pedimos para o Governo do Estado que, ao invés de construir, usássemos o dinheiro para a compra de viaturas e fomos atendidos", finaliza.

(Com informações do repórter André Krüger)