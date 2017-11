Proprietário de restaurante haitiano se diz desanimado com assalto sofrido

Em menos de dois meses de funcionamento, o Restaurante Visão Haitiana foi alvo da criminalidade por duas vezes. A informação é do proprietário Thierry Gracia Brutus. O estabelecimento, que é comandado por imigrantes do Haiti, está situado na rua Santa Catarina, atrás do Caitá Supermercados.



Recentemente, na noite da última segunda-feira, dia 20, o restaurante foi invadido por dois homens, que anunciaram o assalto e levaram cerca de R$ 5 mil que estavam no caixa do estabelecimento. Em entrevista a Rádio Aliança, Thierry afirmou que um dos bandidos rendeu a atendente, enquanto que outro apontou a arma para a cabeça de um dos clientes. Eles chegaram no local e fecharam a porta para cometer o crime.



Conforme Thierry, os suspeitos também teriam tentado levar o celular dos clientes, mas não conseguiram em função da pressa em deixar o local. Conforme já informado pela Rádio Aliança, a Polícia Militar foi chamada, realizou rondas, mas não localizou ninguém.

Thierry Gracia Brutus destaca que na primeira vez que o local foi arrombado, o prejuízo também foi grande. "Fico muito preocupado e muito desanimado, né!", afirma o proprietário.

De acordo com informações, o restaurante Visão Haitiana entrou em funcionamento no dia sete de outubro desse ano.

(Com informações do repórter André Krüger).