A Divisão de Investigação Criminal (DIC) cumpriu na tarde de terça-feira, dia 21, mais um mandado de prisão envolvendo o caso das suspeitas de desmanche em Concórdia.

R.M, 31 anos, é que foi preso. Ele é o suposto proprietário do estabelecimento que fica no bairro São Cristóvão, investigado por desmanches de veículos que eram furtados no Rio Grande do Sul.

O mandando de prisão é preventivo e foi solicitado pelo delegado Álvaro Optiz. R.M foi encaminhado ao Presídio Regional de Concórdia onde estão presos também, mais três suspeitos de envolvimento no caso.