Nesta terça-feira (21) a equipe sub-20 da ACF/FMEC conquistou a vaga para a semifinal do campeonato catarinense da categoria, após sair perdendo virou a partida e conquistou a classificação com vitória de 3 a 1 no Centro de Eventos.

Como na partida de ida, quando Concórdia venceu por 6 a 3, a intensidade foi alta durante os 40 minutos, e mesmo após estar perdendo por 1 a 0 a equipe concordiense comandada pelo técnico Thomé teve paciência necessária e muita qualidade e construiu a vitória, os gols foram marcados por Mazetto, Toni e Arthur, o gol de Piratuba foi marcado por Alexandre.

O adversários da semifinal será a equipe de Luis Alves, e o primeiro confronto já acontecerá no domingo (26) às 17h no Centro de Eventos, com entrada gratuita.

Fonte: Ricardo Artifon