Foi encontrado em Alto Bela Vista um foco do mosquito da dengue, na rua David Nilo Bordin. A vigilância sanitária municipal já delimitou um perímetro com raio de 300 metros em torno do foco e está realizando visitas em todas as residências nessa área.

A vistoria é para a busca ativa de larvas e também para orientar a população, devendo ser acompanhada pelo proprietário do imóvel. As irregularidades encontradas deverão ser corrigidas imediatamente.

Nas caixas de água que estiverem sem tampa ou com vedação inadequada devem ser colocadas telas de proteção, os canos de vazão (ladrão), piscinas e cisternas devem ser tratadas e bem vedadas. Depósitos de difícil acesso como calhas e caixas de água devem ser vistoriados e adequados pelo proprietário do imóvel.

