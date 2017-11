No ultimo sábado dia 18/11 o Xadrez Concórdia participou da ultima etapa do Circuito Regional Oeste de Xadrez na cidade de Lacerdópolis.

Fomos representados por 21 jogadores e conquistamos o 1º lugar no geral em equipe.



Resultados:

Sub 06 Masculino:

· Lucas Diersmann - 4º Lugar



Sub 08 masculino:

· Calebe Lazzarotti – 1º Lugar



Sub 08 Feminino:

· Nicole Kerber – 9º Lugar



Sub 10 Feminino:

· Aline Balena – 1º Lugar



Sub 10 Masculino:

· Ezequiel Chitolina – 3º Lugar



Sub 12 Masculino:

· Matheus Maldaner – 1º Lugar

· Marco Antonio Albiero – 2º lugar

· Bernardo Elesbão – 3º Lugar

· Eduardo Vivan – 4º Lugar

· Luiz Augusto da Silva – 9º Lugar



Sub 12 Feminino:

· Amanda Cassel – 3º Lugar

· Eduarda De Sarti – 6º Lugar

· Ana Paula Lazzarin – 10º Lugar



Sub 14 Masculino:

· Arthur Rodio – 5º Lugar

· Vinicius Balena – 6º Lugar

· Otavio Lorenzetti – 24º Lugar



Feminino Geral:

· Eduarda Weber – 1º Lugar



Sub 16 Masculino:

· Diego Custodio – 1º Lugar

· Luiz H. Lazzarin – 5º Lugar



Categoria Absoluto:

· Luan Klein – 4º Lugar

· Ernesto Diersmann – 34ª Lugar





Destaques para Aline Balena campeã do Sub 10 Feminino, Calebe Lazzarotti campeão Sub 08 Masculino, Matheus Maldaner campeão Sub 12 Masculino, Eduarda Weber campeã no feminino geral e Diego Custódio Campeão do Sub 16.

(Fonte: Clube Concordiense de Xadrez)