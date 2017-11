Atividades serão coordenadas pela Segunda Vara Cível do Fórum da Comarca de Concórdia.

A Segunda Vara Cível, do Fórum da Comarca de Concórdia, estará realizando a Semana do Mutirão da Conciliação. A atividade, voltada somente para processos do município, inicia na próxima segunda-feira, dia 27 e vai até a sexta-feira, dia primeiro de dezembro. O objetivo é promover o acordo entre credores e devedores, cujos processos já estão em análise pela Justiça.

Conforme informações apuradas pelo Departamento de Jornalismo da Rádio Aliança, serão colocados para conciliação cerca de 70 processos de Execução Fiscal, ou seja, de pessoas que possuem pendências com tributos e 30 processos de outras classes, dentro da Vara cível.