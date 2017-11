Os vereadores participaram nesta terça-feira, 21 de novembro de uma audiência em Brasília com o coordenador nacional de faixa de domínio do DNIT, Roberto Borges, sobre as notificações que foram entregues aos empresários da BR 153. Há cerca de um mês o DNIT exigiu que fosse preservado sem construções 50 metros de um lado da via e 30 do outro. O que foi solicitado na reunião de hoje é que as notificações sejam suspensas por um ano, até que o Município consiga fazer os encaminhamentos legais para defender as famílias e empresas que foram notificadas. O vereador Closmar Zagonel (PMDB), comenta que o DNIT se comprometeu em dar uma resposta em duas semanas.

Outra sugestão apresentada ao DNIT é municipalizar apenas a faixa de domínio urbanizada da BR 153, que vai do km 95 ao KM 105. Com isso, seria possível aplicar a lei municipal, que não exige os 15 metros de área não edificável, além da metragem da faixa de domínio.

Zagonel enfatiza que solucionar esse impasse não é algo simples. “O Município terá que fazer um estudo de toda a área atingida para enviar uma proposta, que será analisada por um grupo gestor do DNIT”, destaca. Os vereadores Edno Gonçalves, PDT, e André Rizelo, PT, também participaram de audiência com o DNIT em Brasília.