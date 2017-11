A Prefeitura de Irani está abrindo vagas para a contratação de estagiários nas Secretarias Municipais. As inscrições abrem nesta quarta-feira, dia 22 e seguem até o dia 30 deste mês. Podem participar candidatos que estão cursando o Ensino Médio, Curso Técnico ou Curso Superior. A idade mínima para se inscrever é de 16 anos.

Um cadastro reserva será formado e os candidatos serão selecionados de acordo com a escolaridade. Os interessados devem fazer a inscrição na Secretaria de Educação do município.

Os detalhes estão disponíveis no Edital, que pode ser acessado no site da Prefeitura de Irani. Informações também podem ser adquiridas através do telefone 3432-3200.