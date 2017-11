A Associação Brasileira de Proteína Animal se posicionou sobre a decisão da Rússia de suspender a importação de carne suína nacional. Uma nota foi publicada na internet e distrubuída aos meios de comunicação para tratar do assunto. O país europeu anunciou nos últimos dias que estará suspendendo a compra de carne bovina e suína do país.

O motivo foi o fato do órgão regulador de produtos agrícolas da Rússia ter detectado ractopamina e outros hormônios de crescimento na carne brasileira. Essas susbstâncias são proibidas na Rússia.



Posicionamento da ABPA sobre suspensão da importação de carne suína pela Rússia

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), entidade que representa a avicultura e a suinocultura do Brasil, recebe com preocupação a decisão do Serviço Federal Sanitário e Fitossanitário da Rússia (Rosselkhoznadzor) sobre a suspensão da importação de carne suína nacional.

A suinocultura brasileira trabalha seguindo os princípios de qualidade e sanitários exigidos pelos diversos países, como é o caso da Rússia e os mais de 70 mercados importadores do produto do Brasil.

Neste sentido, a ABPA confia no trabalho do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), sob a liderança do Ministro Blairo Maggi, para o pleno e rápido esclarecimento, retomando em breve os embarques.

As agroindústrias associadas à ABPA respeitam a legislação sanitária da Rússia e dos demais mercados com os mesmos critérios, e subsidiarão o MAPA com as informações dos pontos que se façam necessários. O setor está seguro sobre as características de seu produto, e garante que a produção de carne suína embarcada não utiliza ractopamina.