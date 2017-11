Uma Saveiro que estava na garagem de uma residência na Rua Marechal Deodoro acabou “despencando”, no final da manhã desta terça-feira, dia 21. O carro caiu de uma altura de cerca de quatro metros e parou sobre um Peugeot que estava estacionado. Ninguém ficou ferido.

De acordo com as informações apuradas, não havia ninguém dentro dos veículos no momento. A Polícia Militar esteve no local para apurar as informações e causas do acidente