Veículo estava abandonado no bairro dos Industriários.

PM localiza motocicleta com registro de furto

Foi localizada na manhã desta terça-feira, dia 21, por volta das 08h a motocicleta Honda/CG Fan, de cor azul abandonada, próximo a uma empresa na rua Prefeito José Luiz de Castro no bairro industriários. O veículo tinha registro de furto e foi entregue na Central de Polícia para os procedimentos legais.

Segundo o boletim de ocorrência o proprietário estacionou por volta das 13hs da segunda-feira, na frente da casa da mãe na Rua benjamim Mioranza, Bairro dos Industriários, e segundo o B.O, até a 23 horas a motocicleta esta no local. O dono da moto acredita que a motocilceta tenha sido furtada no final da noite de segunda e inicio da madrugada, pois ao retornar do trabalho por volta das uma hora da madrugada não localizou o veículo.

(Com informações do repórter André Krüger)