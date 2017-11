No último sábado (18), Piratuba recebeu a grande final da Copa Scherer 4x4 Carbon Free, edição de 2017. A prova foi organizada pela Equipe Piratuba/Ipira OffRoad, e contou com, aproximadamente, 70 km de percurso, sendo que parte deles foram percorridos dentro de reflorestamentos. Devido à chuva, a prova ficou bastante lisa, aumentando ainda mais a emoção e a adrenalina.



A grande final começou ainda na sexta-feira (17), com a recepção dos competidores. A largada foi no sábado, às 14h01, em frente ao Centro de Eventos de Piratuba, chamando a atenção dos inúmeros turistas que passeavam pela cidade. A etapa de Piratuba também contou com camisetas na cor azul, fazendo alusão ao mês de prevenção do câncer, principalmente em homens.



“Essa parceria começou há dois anos e é uma grata satisfação sermos apoiadores desse campeonato. A Copa Scherer nos trouxe muitas alegrias, pois no começo não esperávamos alcançar tudo isso. O 4x4 estava quase acabando na nossa região, então a Copa começou devagarzinho e agora reúne tantos participantes. Já temos uma reunião agendada com a diretoria da Copa Scherer e já estamos pensando na temporada de 2018, trançando as metas para o ano que vem”, afirmou Assir de Lucca, acionista da empresa Scherer, durante o evento de premiação.



Conheça os vencedores da etapa de Piratuba:



CATEGORIA A:

1º Eloi Petry e Naor Petry

2º Alan Gratt e Arlon Savaris

3º Wivalde Liebl e Adimar Muhlbauer

4º Sergio Ricci e André Lenger

5º Nacleto Piovesan e Roberto Luiz Spessato



CATEGORIA B:

1º Júlio Cesar Bonotto Neto e Deivid Nardi

2º Leandro Reisdorfer e Ferdinando Regensburger

3º Carlos Alberto Volpato e Jean Luiz Ropelato

4º Rodrigo Reisdorfer e Marcio Camaroto

5º Eduardo Moretto e Luiz Surdi



CATEGORIA NOVATOS

1º Luciano Pasqual e André Pasqual

2º Ivonir Rotta e Antonio Morando

3º Valdir Cortina e Edson Zagonel

4º Alcir Facin e Jorge Luiz Fiorin

5º Bruno Gatti e Renan Scolaro



Além da premiação dos vencedores da etapa de Piratuba, também subiram ao pódio os grandes campeões do campeonato 2017. Confira quem foram os grandes campeões:



CATEGORIA A

1º Piloto Leandro Riffel e navegador Tiago Poisl

2º Piloto Elemar Kirst e navegador Henry Kirst

3º Piloto Eloi Petry e navegador Michael Masson

4º Piloto Nacleto Piovesan e navegador Naor Petry

5º Piloto Renato Uliana e navegador Roberto Luiz Spessato



CATEGORIA B

1º Piloto Rodrigo Reisdorfer e navegador Marcio Camaroto

2º Piloto Edmundo Hachmann e navegador André Hachmann

3º Piloto Eduardo Moretto e navegador Luiz Surdi

4º Piloto Carlos Alberto Volpato e navegador André Tondin

5º Piloto Ari Tondin e navegador Samuel Serafin da Silva



CATEGORIA NOVATOS

1º Piloto Luciano Pasqual e navegador André Pasqual

2º Piloto Bruno Gatti e navegador Renan Scolaro

3º Piloto Marcos Antonio Beal e navegador Edson Zagonel

4º Piloto Valdir Cortina e navegador Rodrigo Beal

5º Piloto Alcione Bonatto e navegador Diogenes Pegoraro



Todas as etapas da Copa Scherer 2017 contaram com o patrocínio das marcas Scherer, Sabó, Mahle, Monroe e Tecfil. Também contou com o apoio das empresas Trilha SC, Gratt, Sopasta, Berg, Hotel Kirst, Fidelys, Fullgaz e SFICHIPS.



Copa Scherer 4x4 Carbon Free



O termo Carbon Free está ligado ao compromisso ambiental dos competidores e patrocinadores. Todo o carbono emitido pelos veículos nessa temporada da Copa foi neutralizado por meio do plantio de árvores nativas, sendo que a cada 100 km percorridos por veículo, uma árvore foi plantada.

(Fonte: Carla Dildey).