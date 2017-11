Moto é furtada no Poente do Sol e casa é arrombada no Bairro Arvoredo

Uma Yamaha Factor, YBR vermelha, foi furtada na madrugada desta terça-feira, dia 21, na Rua Emília Simioni, no Bairro Poente do Sol. A placa da moto é MJC – 0335, de Concórdia. De acordo com o relato da proprietária, no Boletim de Ocorrência, a motocicleta estava no porão de sua residência.

Ladrões também invadiram uma casa na madrugada de domingo para segunda, na Rua Domingos Casagrande, no Bairro Arvoredo. Eles levaram uma TV Samsung, 46 polegadas, cerca de R$ 30,00 em moedas, garrafas de Whisky e vinho, uma lanterna, facas e um botijão de gás.