Fato ocorreu na noite da segunda-feira, dia 20, em Concórdia. Estabelecimento é comandado por imigrantes do Haiti.

Um restaurante haitiano foi assaltado na noite da segunda-feira, dia 20, em Concórdia. O local fica na rua Santa Catarina e a Polícia Militar foi chamada para atender a ocorrência.



De acordo com a PM, os proprietários informaram que dois homense entraram no local e anunciaram o assalto. Um deles estava armado com um revólver.



De acordo com informações da vítima, foi levado aproximadamente R$ 5 mil que estavam no caixa. Os suspeitos saíram do local e não foram localizados.

Em um espaço de poucos dias, esse local já foi alvo da criminalidade por duas vezes. Na primeira, houve um arrombamento, seguido de furto.