No acumulado do ano, o saldo positivo é de 1.218 novas oportunidades de trabalho

Concórdia teve saldo positivo na geração de emprego em outubro. Segundo os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no mês passado foram contratados 958 trabalhadores e demitidos 744, fechando com saldo positivo de 214 novas vagas. Os números foram publicados nesta segunda-feira, 20 de novembro. No acumulado do ano, Concórdia segue com saldo positivo de 1.218 novas oportunidades de trabalho.

O destaque foi a construção civil com a geração de 85 empregos, na sequência está a indústria da transformação com 67, seguida por serviços com 41, e comércio e agropecuária com 15 cada. A administração pública teve saldo negativo de oito vagas.

Em Santa Catarina foram criadas 8.611 vagas no mês passado. O Brasil abriu 76.599 empregos com carteira assinada em outubro, uma alta de 0,20% em relação a setembro.