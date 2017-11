Mais duas pessoas envolvidas no tráfico de drogas foram condenadas pela Justiça de Seara. Somando as penas são mais de 12 anos de prisão para os réus, ambos em regime fechado.

Conforme a decisão, Genor Ademir Doerzbacher, conhecido como “Gordo Tchespa” que foi detido no distrito de Caraíba, interior de Seara, no mês de abril, durante um trabalho da Polícia Civil, suspeito de atuar no comércio ilegal de entorpecente foi condenado a seis anos e nove meses de prisão. No dia dos fatos, ele foi detido com um quilo de maconha. A justiça também determinou a perda do veículo do envolvido, um Toyota Corolla.





Outro condenado pela Justiça de Seara hoje foi Márcio Arruda. Ele terá que cumprir cinco anos e 10 meses de reclusão. Márcio Arruda foi detido numa ação da Polícia Civil e Militar no bairro Jardim América em Chapecó no mês de agosto.

Ele havia sido denunciado pelo Ministério Público por tráfico de drogas e teria conseguido fugir de um cerco policial quando da prisão do outro denunciado, Genor Doerbacher, o Gordo, na região de Caraíba em abril. Ambos estão recolhidos no presídio de Concórdia e podem recorrer da decisão.

