O Sindicato do Comércio Varejista de Concórdia e Região, o Sindilojas, e a CDL já divulgaram nesta segunda-feira, 20 de novembro, as sugestões para os horários especiais de Natal e fim de ano. A proposta é trabalhar todos os sábados até as 17h, a partir de dois de dezembro. Os comerciantes pretendem trabalhar à noite no período de 17 a 22 de dezembro. No domingo, dia 17, o atendimento especial deverá ser das 16h às 22h. Nos outros dias as lojas devem ficar abertas até as 22h, sem fechar ao meio-dia. Na terça-feira, 26 de dezembro, após o Natal, e dois de dezembro, depois do Ano Novo, o atendimento no comércio de Concórdia será normal.

O presidente do Sindilojas, Leocergio Sarturi, diz que já houve conversa entre os sindicatos de empregados e de patrões. Ficou acertado que em todos os dias que os funcionários trabalharem após às 17h será servido um lanche ou jantar, no valor de R$ 18,00. Nos sábados ao meio-dia também será disponibilizado as refeições.

Sarturi também comenta que as horas trabalhadas em dezembro, que excederem a carga horária, serão pagas 60% a mais. “Isso é um benefício importante que foi acertado entre os dois sindicatos”, afirma o presidente.