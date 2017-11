Piratuba – Se recupera bem em quarto normal do Hospital São Francisco em Concórdia o Cabo da Polícia Militar de Piratuba, Claércio Huf.

O militar sofreu um grave acidente na última quinta-feira (16), por volta das 14h, na Linha Bandeirantes, interior de Alto Bela Vista. Huf sofreu queda de moto, sofreu fraturas expostas e foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Piratuba até a unidade hospitalar, onde passou por cirurgia e vem se recuperando bem, segundo familiares.

Claércio recebeu alta da UTI do HSF no sábado. O irmão dele (foto) Marlon Huf fez uma foto e publicou nas redes sociais mostrando a melhora do policial. Segundo informações Claércio, cujo pai também foi policial militar, se dirigia a Marcelino Ramos para pagar a inscrição para o irmão dele poder fazer o concurso da Brigada Militar. No deslocamento, por estrada de terra, acabou sofrendo o acidente.

Claércio precisou se arrastar por cerca de 50 metros até conseguir pedir ajuda a moradores que acionaram o Corpo de Bombeiros de Piratuba. Huf também teve perfuração de pulmão. Os médicos fizeram uma drenagem do órgão, e vem apresentado melhora no quadro clínico.

Fonte: Michel Teixeira