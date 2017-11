Uma saída de pista de um veículo Fiat/Strada com placas de Herval do Oeste foi registrada no início da tarde desta segunda-feira, dia 20, por volta das 13h30, na SC-355, entre Concórdia e Jaborá.



O veiculo saiu da pista e colidiu em paredão e em seguida acabou capotando. Conforme as informações o condutor do automóvel fazia sentido Jaborá a Concórdia.



O acidente ocorreu próximo à empresa Ferticel. O motorista nada sofreu ferimentos, quando populares chegaram no local o condutor já estava foram do veículo.