A solenidade aconteceu na última semana na sede da Secretaria da Agricultura. Ao todo, nove Associações de Agricultores foram beneficiadas. Plantadeiras, carretas, um trator, garfos e ensiladeiras foram entregues.

As máquinas foram viabilizadas através do deputado Federal Celso Maldaner. “A gente atende as demandas conforme a necessidade. Fico feliz em poder contribuir com os agricultores, pois são eles que produzem, e alimentam este país”, comenta Maldaner. “Recebemos muitos pedidos e vamos atendendo as prioridades. Sou o deputado federal que mais viabiliza recursos para os municípios aqui em SC e vou seguir com este trabalho”, ressalta ele.

O deputado adianta que em breve também vai auxiliar Irani em um projeto de Turismo. Recursos poderão ser destinados para a construção de passeios ao redor do lago artificial, a Prainha.

As máquinas entregues para as associações foram:

Associação Municipal de Agricultores Alto Cascalho: Ensiladeira

Associação de Desenvolvimento da Microbacia de Pigosso: Ensiladeira e Plataforma

Associação Microbacia de Lageado do Meio: Lancer e Plantadeira

Associação Municipal de Agricultores de Lageado da anta: Trator, Plataforma, Ensiladeira, Garfo, Carreta e Lancer

Associação de Agricultores Microbacia BR 153: Plataforma, Lancer e Calcareador

Associação Municipal de Agricultores do Pingador: Garfo

Associação Municipal de Agricultores de São Vicente: Garfo, Carreta, Lancer e Plataforma

Associação de Agricultores Morro do Cerro Aguro: Calcareador

Associação Municipal de Agricultores Microbacia Rio Engano: Plantadeira