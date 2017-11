O homem foi detido na noite do domingo cometendo outros furtos

Na noite do domingo, dia 19, a Polícia Militar de Concórdia foi informada que um homem estaria furtando um mercado no na Vila Jacoob Biesus.

No local foram constatados que vários estabelecimentos comerciais também estavam arrombados. Em rondas pelas imediações foi localizado L.J.S. de 27 anos (vulgo Penélope), em posse de uma faca e um cabo serial utilizado em sistema de monitoramento.

O homem foi reconhecido por testemunhas e pelos vídeos como autor dos furtos. Segundo informações o homem havia realizado furtos na Escola do Bairro São Cristóvão na parte da tarde e inclusive, estava com as mesmas roupas utilizadas nos outros arrombamentos.

O autor dos delitos juntamente com as testemunhas foram encaminhados para a Central de Polícia Civil de Concórdia para os procedimentos legais.