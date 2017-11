Um acidente grave fez mais uma vítima fatal em Concórdia, por volta das 19h deste domingo, 19 de novembro. O fotógrafo Jairo Backes, 37 anos, morreu em uma colisão frontal entre o Peugeot 206 que conduzia e um caminhão com placas de Bento Gonçalves/RS. O acidente ocorreu na BR 153, próximo ao trevo de acesso à Embrapa.

Segundo informações do motorista do caminhão, ele trafegava no sentido Concórdia a Rio Grande do Sul, e o Peugeot seguia na direção contrária, e invadiu a pista. Os Bombeiros e Samu estão fazendo o resgate da vítima e a Polícia Rodoviária Federal faz a fiscalização do trânsito. A polícia ainda vai investigar as causas do acidente.