A União de Municipal das Associações de Moradores de Concórdia (UMAMC) coordenou a eleição unificada das Associações de Moradores que foi realizada na tarde de hoje, dia 18.



Segundo o presidente da UMAMC, Janio de Oliveira o processo transcorreu tranquilo, dentro da normalidade. Nas Associações do Santo Ângelho, Guilherme Reich e Nova Brasília onde tiveram duas chapas, a Chapa 2 foi a vencedora.



Algumas associações não participaram deste processo que foram: Bom Pastor, Cristal, Cinquentenário, Frei Lency, Fragosos, Jardim, Jardim Europa, Parque de Exposições, Planalto, Gruta/Novo Horizonte, São Cristóvão, Nações e Liberdade. “Essas terão 10 dias para lançar edital para inscrição de chapas (28/11), dando o prazo até o dia 09/12 para a inscrição de chapas e a realização da eleição será no dia 16/12”, informa Oliveira.



Para as diretorias eleitas, a posse documental foi oficializada após o término da votação, as demais serão definidas no dia 16/12 e em Fevereiro haverá uma posse festiva das diretorias eleitas. O mandato será de três anos.