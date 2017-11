Linha Santa Catarina goleia e é o campeão da série C do Interiorano

O Linha Santa Catarina é o grande campeão da Série B do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia. Em jogo de 10 gols, a equipe venceu o Santa Terezinha B por 8 a 2 no segundo jogo entre os dois times. O confronto ocorreu na tarde deste sábado, dia 18, no campo de Santa Catarina. A equipe da casa poderia perder por até quatro gols de diferença, que mesmo assim conquistaria o título, já que havia vencido por 5 a 0 no primeiro confronto.



Do Santa Catarina, Gugo e Negão foram os artilheiros, cada um deles com três gols. Edivar fez os outros dois da goleada. Para os visitantes. Lucas e Bet fizeram para os visitantes.



O Lageado Paulino ficou com a terceira colocação no interiorano, ao vencer nos pênaltis por 4 a 2, o Barra Fria B, após empate de 2 a 2 no tempo normal.



Além do título de campeão, o Santa Catarina teve o goleiro menos vazada, Nano; mais o artilheiro da competição, Negão, com 18 gols.