Banco do Brasil informou que vai manter apenas um posto de atendimento.

A Prefeitura de Presidente Castello Branco está tentando reverter a decisão da direção do Banco do Brasil de fechar a agência bancária neste município e manter somente um posto de atendimento. A informação é do prefeito Ademir Miotto. Em entrevista ao Jornal Aliança da sexta-feira, dia 17, Miotto diz que o Executivo Municipal recebeu um ofício da direção da instituição bancária informando o fechamento dessa agência e a manutenção de posto de atendimento, visando alguns serviços. "Desde então, estamos mobilizando associações empresárias, lojistas e o Legislativo para tentar reverter isso, inclusive acionando a bancada catarinense em Brasília", destaca o prefeito.

Conforme Miotto, o impasse em relação ao futuro da agência bancária iniciou ainda no começo do ano passado, quando houve o assalto, seguido de explosão. "Desde então, não havia mais caixa eletrônico e movimentação de recursos, o que era feito nos Correios. Nesse meio tempo, havia a promessa de que haveria a recuperação do prédio e o atendimento normal", disse Miotto.

Por outro lado, o prefeito afirma que o município tem outras instituições bancárias, porém observa que, por exemplo, parte dos servidores municipais que tem a conta-salário vinculada ao Banco do Brasil vão ter dificuldades para sacar o dinheiro. Os serviços que deixarão de ser executados no Banco do Brasil de Presidente Castello Branco, terão que ser buscados em cidades vizinhas.