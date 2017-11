Um homem de Herval do Oeste, que estava vendendo rifas falsas em Peritiba, foi preso na tarde de sexta-feira, dia 17. Ele foi conduzido a Delegacia de Concórdia para dar explicações. Policiais de Peritiba e de Alto Bela Vista é que fizeram a prisão. De acordo com as informações apuradas, o homem, que não teve a identidade divulgada, usava o nome de uma entidade de reabilitação do RS para vender os números. Ele afirmava que o sorteio seria realizado pela Caixa Econômica Federal e os prêmios eram carros, caminhões e um apartamento. O delegado Rogério Taques já constatou que a rifa é falsa. Ele apurou que a Caixa e a entidade citada pelo vendedor, não autorizaram a venda da tal rifa. A polícia recolheu 26 blocos da rifa falsa. O homem também é suspeito de outros crimes na região.