A Polícia Civil, através da Delegacia de Catanduvas, prendeu no final da tarde desta sexta-feira, 17, o homem de iniciais M.P.B, de 27 anos, que tinha contra si um mandado de prisão preventiva, pela prática do crime de estupro de vulnerável (pena de 8 a 15 anos).

“Tramita na Polícia Civil o Inquérito Policial que apura as circunstâncias em que a vítima, de 17 anos, a qual possui deficiência mental e física, no dia 11 deste mês, teria sido obrigada a manter relações sexuais com o investigado”. Revelou o delegado Andre Cembranelli, responsável pelo inquérito.

“Em razão do gravíssimo delito praticado por M.P.B, representamos por sua prisão, a qual restou deferida pelo Poder Judiciário e cumprida no dia de hoje pelos policiais civis”, completou.

O homem foi interrogado na Delegacia e posteriormente encaminhado ao Presídio Regional de Joaçaba.

(Fonte: Portal Éder Luiz)