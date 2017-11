Cerca de 45 pessoas precisaram ser socorridas por conta de um acidente de trânsito que resultou no tombamento de um ônibus na BR-470, em Pouso Redondo, por volta das 5h da madrugada deste sábado (18). O veículo coletivo transportava jovens que vinham de Marmeleiro (PR), com destino ao Parque Aquático Cascanéia em Gaspar, acabou saindo de pista e tombando à margem da rodovia que está em péssimas condições. Chuva forte, com trovoada caia no momento do acidente e do atendimento as vítimas.

Alguns dos feridos foram atendidos e liberados no local, mas a maioria dos passageiros precisaram ser encaminhados para o Hospital Annegret Neitzke de Pouso Redondo e também outros hospitais da região. De acordo com informações preliminares, bombeiros de Pouso Redondo, Rio do Sul, Taió, Trombudo Central e Otacílio Costa, foram empenhados para atendimento da ocorrência, além de ambulâncias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que chegaram a ser deslocadas de Lages e também de Joaçaba.

No Hospital de Pouso Redondo, médicos do SAMU contribuíram também na triagem, destinando as vítimas mais graves para o Hospital Regional do Alto Vale, em Rio do Sul, já que o número de feridos era bastante considerável. Até às 8h30min a Polícia Rodoviária Federal, que também compareceu no local do acidente não havia divulgado dados da ocorrência, mas o Notícias Vale do Itajaí continuará buscando dados e devemos trazer atualizações.

(Fonte: Notícias do Vale do Itajaí).