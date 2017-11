O governador Raimundo Colombo reuniu o colegiado de secretários executivos das agências de desenvolvimento regional para apresentar as conquistas de Santa Catarina ao longo de 2017 e os encaminhamentos para o fechamento do ano. O encontro realizado nesta sexta-feira, 17, em Lages também contou com a participação dos secretários de Estado da Casa Civil, Nelson Serpa e da comunicação, João Debiasi e dos assessores de comunicação ADRs.

A reunião teve um tempo reservado ao debate para aprimorar estratégias e posicionamentos do Governo do Estado para o próximo ano.

"É um momento importante para trocarmos ideias, discutirmos os desafios e, principalmente, partilharmos o que deu certo, porque Santa Catarina tem bons indicadores e foi um exemplo de superação em meio à maior crise econômica e política do país", disse Colombo na abertura da reunião.

O governador destacou que para enfrentar a crise foi necessário tomar medidas duras e buscar alternativas para manter o dinamismo da economia do Estado. Entre as decisões estratégicas do Governo estão não aumentar impostos, renegociação da dívida com a União e reforma da previdência estadual. "Não estamos falando de uma ou outra obra, mas de ações que um governo precisa implementar para proteger a sociedade. Essas medidas foram fundamentais e estão refletindo em indicadores sociais e econômicos acima da média da maioria dos outros estados", reiterou Colombo.

Durante a reunião, o governador citou dados divulgados pelo IBGE que apontam a redução da taxa de desemprego em Santa Catarina. Conforme o relatório do Instituto, no primeiro trimestre do ano, o desemprego no Estado ficou em 7,9%, no segundo, 7,5% e agora, no terceiro trimestre, em 6,7%.

Outro diferencial de Santa Catarina apresentado pelo governador no encontro, foi a substituição das importações, com incentivos a setores importantes. "Olha o que aconteceu com o setor têxtil, reduzimos o imposto de 17 para 3%, estimulamos a produção e conseguimos salvar um setor inteiro da economia", informou. A safra agrícola, a temporada de verão e as oportunidades para as exportações também receberam incentivos, por serem apontados como fortes vetores de recuperação econômica com geração de emprego e renda no Estado. "As exportações, por exemplo, conseguimos aumentar em 15% de 2016 para 2017", completou Colombo.

Ao finalizar a apresentação, o governador reforçou aos secretários as ações para um bom fechamento do ano. "Vamos cuidar bem da contabilidade, não deixar nenhum convênio parado, cuidar das licitações para as reformas de escolas, das operações de fim de ano, aquelas medidas pontuais e que exigem de nós uma atenção especial pra que a gente possa terminar o ano com sucesso. Nós tivemos um ano muito difícil, mas superamos, os indicadores estão aí pra mostrar. A economia está reagindo e 2018 será um ano ainda melhor", concluiu.

Competitividade

Na abertura da reunião com o secretariado regional e os assessores de comunicação das ADRs, o secretário de Estado da Comunicação, João Debiasi, apresentou a evolução de Santa Catarina no ranking que mede a competitividade entre os estados brasileiros. Em 2011, SC ocupava a sétima posição e em 2017 foi o segundo colocado atrás apenas do estado de São Paulo. O ranking avalia a gestão pública em diversos indicadores, os que ajudaram Santa Catarina a avançar posições foram os da Segurança Pública, Sustentabilidade Social, Infraestrutura, Educação, Solidez Fiscal, Inovação, entre outros.

Na edição de 2017, Santa Catarina foi o destaque internacional. Nesta categoria, os dados dos estados são comparados aos de países desenvolvidos. Santa Catarina foi o que mais se aproximou dos padrões internacionais, e em alguns casos, chegou a superar os indicadores de outros países. "É um balizador importante e totalmente imparcial que reforça a solidez das conquistas de Santa Catarina, justamente no período em que a crise se agravou. Isso nos motiva a fazer melhor e renovar as energias para os próximos desafios", considerou o secretário.



Francieli Dalpiaz

Assessoria de Imprensa