O motorista de uma carreta Volvo com placas de Chapecó, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e tombou na manhã deste sábado, dia 18, na BR-282 próximo a curva da Ervateira Regina em Catanduvas. O acidente aconteceu por volta das 06:30h. Além do condutor, a esposa também estava no caminhão. Ele não sofreu nada e ela teve escoriações.

Os bombeiros fizeram o atendimento no local e conduziram a mulher ao Hospital de Catanduvas para avaliação médica.

A carreta transportava uma carga de foscálcio e fazia o sentido Joaçaba/Catanduvas. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar também estiveram no local para orientação do trânsito e levantamento de informações.

Com informações: Blog Paulo Gonçalves