A Série A do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia poderá ter desdobramento nos "tribunais". Nesta semana, a equipe do Planalto apresentou representação contra o Boa Esperança. O motivo é que esta equipe teria atuado com jogador em situação irregular.

Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, o problema estaria no título de eleitor desse atleta, cujo nome não foi revelado, que teria sido transferido de Concórdia para Ipumirim no decorrer da competição. Conforme o Regulamento do Interiorano, ter o título de eleitor cadastrado em Concórdia é um dos pré-requisitos para os atletas jogarem o Interiorano.

A denúncia veio depois da classificação do Boa Esperança para a semifinal. Foram duas vitórias, justamente, sobre o Planalto.

Em entrevista a Rádio Aliança, o superintendente da Fundação Municipal de Esportes de Concórdia, Gil Artifon, falou que o caso será levado para a Comissão Disciplinar do Campeonato Municipal do Interior de Concórdia, órgáo vinculado ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A comissão fará a análise da situação e levar para julgamento, o que deve ocorrer já nos próximos dias.

Caso seja comprovada a irregularidade e haja punição, o Boa Esperança será eliminado da série A, perdendo a vaga para o Planalto, que herdará a vaga na semifinal. O Boa Esperança ainda correrá o risco de ser rebaixado para a série B do próximo ano.