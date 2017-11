O Concórdia Atlético Clube vai estrear em casa na série A do Campeonato Catarinense de 2018. Na tarde desta sexta-feira, dia 17, a Federação Catarinense de Futebol divulgou a tabela de jogos da competição. O primeiro compromisso é contra a Chapecoense, no Domingos Machado de Lima no dia 17 de janeiro.



Ainda conforme a tabela, no dia 21, o duelo é contra o Criciúma, no Sul. No dia 24, em casa, encara o Tubarão. No dia 28, o Galo do Oeste vai a Brusque enfretar a equipe local.



O primeiro turno segue em feveriro com o CAC indo a Florianópolis enfrentar o Avaí, no dia quatro. No dia 10, recebe o Inter de Lages. Dia 14, a parada será contra o Joinville, fora da casa. No dia 18, o Concórdia recebe o Tubarão e no dia 25 fecha o turno com o Figueirense, na Capital do Estado.