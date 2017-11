Carlão e Igor foram confirmados pela direção do Galo do Oeste.

A direção do Concórdia Atlético Clube confirmou a contratação de mais dois reforços para a disputa da série A do Campeonato Catarinense. Na tarde desta sexta-feira, dia 17, foram anunciados os goleiros Carlão, que estava no Asa de Arapiraca e Igor, que defendeu o Metropolitano. Os atletas devem chegar nos próximos dias para se integrar ao grupo que está realizando a pré-temporada.



Na próxima semana, a direção do Concórdia deve anunciar a contratação de um lateral-direito, que está em vias de negociação e o nome ainda não é revelado pela direção.

Por outro lado, o meia-atacante Tupã, que havia sido anunciado pela direção do Galo do Oeste, não virá mais para Concórdia. Os motivos não foram informados.