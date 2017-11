A Polícia Civil de Concórdia recebeu nesta sexta-feira, dia 17, o laudo do IGP, que apurava as possíveis causas da morte do jovem Luiz Fernando Dias Rodrigues de Oliveira, de 20 anos. O corpo dele foi encontrado em uma sexta-feira à noite, dia 27, boiando em um lago em Sede Brum. O laudo foi inconclusivo e não apontou as causas da morte. Agora a investigação será repassada para a Divisão de Investigação Criminal (DIC).

O delegado Glademir Langa é que estava à frente do trabalho investigativo. Ele recebeu a documentação e de acordo com as informações, não é possível apontar causa e autoria, por isso o inquérito será encaminhado à DIC, com todas as informações já apuradas na investigação.