PM, vítima de acidente com moto, está na UTI do HSF

O Policial Militar, Claércio Huf, que ficou gravemente ferido em uma queda de motocicleta no interior de Alto Bela Vista, passou por procedimento cirúrgico e está internado na UTI do Hospital São Francisco de concórdia. O acidente ocorreu por volta das 14hs da quinta-feira, dia 16, na comunidade de Linha Bandeirantes. Foi uma saída de pista, seguida de tombamento. Conforme as informações, ele precisou se arrastar por cerca de 50 metros até conseguir encontrar ajuda de moradores que acionaram os bombeiros militares de Piratuba, que o conduziram ao Hospital São Francisco, em Concórdia, em função da gravidade dos ferimentos.

(Com informações do repórter André Krüger).