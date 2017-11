Por volta do meio dia de hoje (sexta), na BR 282 em Vargem Bonita, policiais rodoviários federais apreenderam cerca de 15 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai e recuperaram um Toyota/Corolla roubado em Porto Alegre/RS.

Durante a fiscalização de rotina no km 435 da rodovia em Irani, os agentes deram ordem de parada ao condutor do veículo, que no entanto, desobedeceu e fugiu em alta velocidade. Três quilômetros após, já no município de Vargem Bonita, o motorista abandonou o carro e fugiu pela mata, não sendo mais localizado.

A mercadoria estava no porta-malas e ocupava também quase todo o interior do carro. Em consultas aos sistemas, constatou-se que o Corolla possuía registro de furto/roubo em Porto Alegre e estava transitando clonado, com placas de outro veículo de mesmas características.

O veículo e os cigarros foram encaminhados à Receita Federal de Joaçaba.

(Fonte: Nucom/PRF)