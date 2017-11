Leilão realizado na última quinta-feira no auditório da prefeitura de Arabutã / Foto: Paulo Hassemer

A administração municipal de Arabutã promoveu na última quinta-feira um leilão de diversos bens e produtos em desuso. O pregão foi realizado pela empresa Oeste Leilões nas modalidades presencial e online e arrecadou no total R$ 226,8 mil. O item vendido por maior valor foi o caminhão Ford Cargo 2622 ano 2003 com tanque acoplado que foi arrematado por R$ 47 mil.

Na soma dos valores de lances mínimos, a previsão inicial de arrecadação era de R$ 124,4 mil, o que resulta em um diferencial de mais de R$ 102 mil. Conforme a prefeita Leani Kapp Schmitt, os valores irão ajudar a manter as contas do município equilibradas. “Nossa intenção também é aplicar o valor arrecadado para ações e equipamentos para nossa comunidade.”, completa a prefeita.

A empresa Oeste Leilões, vencedora do edital para a realização do leilão, receberá R$ 11,3 mil como comissão. O valor corresponde a 5% do montante arrecadado e o repasse é previsto em lei federal para pregões deste tipo.

Confira os itens leiloados e valores arrecadados:

Caminhão Mercedes Benz caçamba 1313 1983 – R$ 14 mil

Britador Móvel – R$ 39,5 mil

Caminhão Ford Cargo 2622 2003 tanque – R$ 47 mil

Três colhedoras de forragem Cremasco – R$ 400 (cada)

Colhedora de forragem Cremasco – R$ 550

Trator Valtra 2008 – R$ - 27 mil

Trator Valtra 2006 – R$ 30 mil

Trator Valtra 2008 – R$ 31 mil

Trator Valtra 2009 – R$ 36 mil

Sucatas de ferro velho – R$ 500

Sucatas de informática – R$ 100

Detalhes como valor de lance mínimo e lances vencedores estão disponíveis no link bit.ly/2irX0MQ

Fonte: Paulo Hassemer / Ascom Arabutã