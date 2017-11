Alesc faz homenagem ao Galo do Oeste pela conquista do título

O deputado estadual Neodi Saretta, PT, entregou ontem uma placa de homenagem da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) ao Concórdia Atlético Clube. Saretta foi o proponente dessa ideia, que é um reconhecimento à ascensão do Galo do Oeste para a Primeira Divisão do Catarinense em 2018 e para a conquista do título de campeão da Segunda Divisão.

A Alesc ainda vai prestar homenagem ao Clube Concórdiense de Xadrez na próxima segunda-feira, 20 de novembro, às 19h, em Florianópolis. A proposição também é do deputado Neodi Saretta.